Trail du Pays d’Orthe! Peyrehorade
Trail du Pays d’Orthe! Peyrehorade dimanche 19 avril 2026.
Peyrehorade
Trail du Pays d’Orthe
Plaine des sports de Peyrehorade Peyrehorade Landes
Tarif : 2 – 2 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 09:00:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
C’est officiel ! La 12ᵉ édition du Trail du Pays d’Orthe est lancée !
On se donne rendez-vous le 19 avril 2026 sur la ligne de départ
Prêt(e) à relever le défi, respirer l’air pur et profiter de paysages à couper le souffle ?
Les inscriptions sont ouvertes, alors ne tarde pas!
C’est officiel ! La 12ᵉ édition du Trail du Pays d’Orthe est lancée !
On se donne rendez-vous le 19 avril 2026 sur la ligne de départ
Prêt(e) à relever le défi, respirer l’air pur et profiter de paysages à couper le souffle ?
Les inscriptions sont ouvertes, alors ne tarde pas, réserve ta place et viens écrire ton histoire sur nos sentiers !
Pour la marche et les courses des enfants l’inscription se fait le jour même ! .
Plaine des sports de Peyrehorade Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 74 70 96 traildupaysdorthe@hotmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Trail du Pays d’Orthe
It’s official! The 12? edition of the Trail du Pays d?Orthe is launched!
See you on April 19, 2026 at the starting line!
Ready to take up the challenge, breathe in the fresh air and enjoy breathtaking scenery?
Registration is now open, so don’t delay!
L’événement Trail du Pays d’Orthe Peyrehorade a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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