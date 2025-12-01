Trail du Père Noël des Petits Suisses Normands Pont d’Ouilly Loisirs Pont-d’Ouilly

Trail du Père Noël des Petits Suisses Normands Pont d’Ouilly Loisirs Pont-d’Ouilly dimanche 14 décembre 2025.

Trail du Père Noël des Petits Suisses Normands

Pont d’Ouilly Loisirs 11 Rue du Stade René Vallée Pont-d’Ouilly Calvados

Début : 2025-12-14 09:00:00

fin : 2025-12-14

2025-12-14

1ère édition du Trail du Père Noël organisé par l’association Les Petits Suisses Normands le dimanche 14 septembre sur la commune de Pont d’Ouilly

Au Programme

2 trails 17km (230 D+) dès 15 ans, départ à 10h00 ; 22km (600 D+) dès 17 ans, départ à 9h00

Rando 10 km (230 D+) Ouvert à tous, départ à 10h10

3 Courses enfants POUSSINS 1km départ à 11h00 ; BENJAMINS 2km départ à 11h15 ; MINIMES 3km départ à 11h30

Les courses enfants sont gratuites, inscription sur place possible aussi pour la rando

Inscription en ligne sur Normandie Course à Pied (123GO)

Les Départs et arrivées se feront à la base de Pont d’Ouilly Loisirs

Les inscriptions en ligne sont possible jusqu’au 12 décembre. .

Pont d’Ouilly Loisirs 11 Rue du Stade René Vallée Pont-d’Ouilly 14690 Calvados Normandie petitssuissesnormands@gmail.com

English : Trail du Père Noël des Petits Suisses Normands

1st edition of the Trail du Père Noël organized by the association Les Petits Suisses Normands on Sunday September 14 in Pont d’Ouilly

German : Trail du Père Noël des Petits Suisses Normands

1. Ausgabe des Trail du Père Noël, organisiert von der Vereinigung Les Petits Suisses Normands am Sonntag, den 14. September in der Gemeinde Pont d’Ouilly

Italiano :

prima edizione del Trail du Père Noël organizzato dall’associazione Les Petits Suisses Normands domenica 14 settembre a Pont d’Ouilly

Espanol :

1ª edición del Trail du Père Noël organizado por la asociación Les Petits Suisses Normands el domingo 14 de septiembre en Pont d’Ouilly

