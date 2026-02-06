Trail du Petit Ballon Rouffach

Trail du Petit Ballon

rue du stade Rouffach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Trail du Petit Ballon 52 km. Marathon du Petit Ballon 42 km. Circuit des Grands Crus 23 km. Mini trail de l’âne 12 km.

Trail des jeunes nés entre 2011 et 2019

Inscriptions sur sporkrono-inscription.fr

Trail du Petit-Ballon la course se déroule entre 200 et 1300m d’altitude sur un parcours de 52km pour +2100m de dénivelé, elle conduira les trailers au sommet du Petit-Ballon (km 23) avant retour par Wasserbourg (km 31) et Osenbach (km 37), les descentes s’effectuant plutôt sur chemins larges, les montées sur de superbes sentiers de montagne peut-être enneigés !

Marathon du Petit Ballon Parcours commun avec celui du 23 km jusqu’au km 11 (carrefour du Kreuzlein) puis nouvelle magnifique boucle de 19 km jusqu’à Soultzbach-les-Bains favorisant les singles avant retour au Kreuzlein au km 30. Les 12 derniers km sont communs aux courses de 23 km et 52 km mais en horaires décalés.

Circuit des Grands-Crus c’est une boucle de 23km entre 200 et 600m d’altitude, essentiellement sur chemins et sentiers, d’un dénivelé de +750m environ à travers vignobles et forêts avec un pittoresque passage au Kreuzlein proche d’Osenbach, à mi-parcours et au-dessus du couvent du Schauenberg.

Mini-Trail de l’âne c’est un parcours découverte de 12km et 400 m de dénivelé positif.

Parcours sous réserve de modifications.

Horaires

8h pour le Trail du Petit Ballon

8h35 pour le Marathon du Petit Ballon

10h pour le Circuit des Grands Crus

10h35 pour le Mini-trail.

Kids

Teen Trail (enfants nés en 2011 et 2012) 3400 mètres Départ 15h

Benji Trail (enfants nés en 2013 et 2014) 2400 mètres Départ 15h25

Pouss Trail (enfants nés en 2015 et 2016) 1400 mètres Départ 15h50

Pitchoun Trail (enfants nés en 2017, 2018 et 2019) 800 mètres Départ 16h .

rue du stade Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 6 07 63 09 66 emillet@wanadoo.fr

English :

Trail du Petit Ballon: 52 km. Petit Ballon Marathon: 42 km. Circuit des Grands Crus: 23 km. Mini trail de l’âne: 12 km.

Trail des jeunes: born between 2011 and 2019

Registration on sporkrono-inscription.fr

