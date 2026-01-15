Trail du Phare Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière

Trail du Phare

Port de Nemours Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière Haute-Marne

Tarif : 6 – 6 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date :

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

Tout public

Le club RAVEL 52 organise en collaboration avec l’YCDER, un trail dont le départ sera donné depuis le port de Nemours. 4 parcours sont proposés 5 kms, 8 Kms, 17 Kms et une marche de 12 kms. Certificat médical ou licence ou PPS obligatoire. Inscription sur chrono-start sauf pour la marche. Majoration de 5€ pour les inscriptions sur place ( hors marche). .

Port de Nemours Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière 52290 Haute-Marne Grand Est +33 6 72 88 41 62

English :

