TRAIL DU PIC DE BRAU 2025 Cournanel

TRAIL DU PIC DE BRAU 2025 Cournanel dimanche 2 novembre 2025.

TRAIL DU PIC DE BRAU 2025

Cournanel Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-02

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-11-02

La 5ème édition de notre Trail du Pic de Brau est officiellement lancée !

Que vous décidiez de faire le 24 km, le 18 km, le 12 km ou le 7 km, votre dossard n’attend que vous sur www.chrono-start.com !

.

Cournanel 11300 Aude Occitanie sebbraz@orange.fr

English :

The 5th edition of our Trail du Pic de Brau is officially underway!

Whether you decide to do the 24 km, 18 km, 12 km or 7 km, your number is waiting for you at www.chrono-start.com!

German :

Die 5. Ausgabe unseres Trail du Pic de Brau ist offiziell gestartet!

Ob Sie sich für die 24 km, die 18 km, die 12 km oder die 7 km entscheiden, Ihre Startnummer wartet auf www.chrono-start.com auf Sie!

Italiano :

La 5ª edizione del nostro Trail du Pic de Brau è ufficialmente in corso!

Che decidiate di fare i 24 km, i 18 km, i 12 km o i 7 km, il vostro numero vi aspetta su www.chrono-start.com!

Espanol :

¡La 5ª edición de nuestro Trail du Pic de Brau está oficialmente en marcha!

Tanto si decides hacer los 24 km, los 18 km, los 12 km o los 7 km, ¡tu dorsal te está esperando en www.chrono-start.com!

L’événement TRAIL DU PIC DE BRAU 2025 Cournanel a été mis à jour le 2025-09-05 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Limouxin