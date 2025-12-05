Trail du Pic du Pal Sévérac d’Aveyron

Trail du Pic du Pal

2 rue de la Petite Côte Sévérac d’Aveyron Aveyron

Prêts à vous dépasser ? L’édition 2026 du Trail du Pic du Pal arrive avec 3 parcours trail et 2 parcours de rando et marche nordique !

Dimanche 22 février 2026, le célèbre Trail du Pic du Pal revient, avec 4 circuits trail et 2 randonnées marche nordique, adaptés à tous les niveaux.

► Épreuves Trail

33 km 1300 D+ Départ 9h

14 km 530 D+ Départ 10h30 (CHALLENGE AVEYRON)

8 km 200 D+ Départ 11h (NOUVEAU PARCOURS DÉCOUVERTE)*

► Rando et marche nordique

21 km 700 D+ Départ 8h30

12 km 290 D+ Départ 10h

► Infos pratiques

Inscriptions, départs, arrivées, douches chaudes, repas et parkings à la salle d’animations de Sévérac d’Aveyron

Éco-cup obligatoire sur les ravitaillements

Repas inclus pour les participants. Repas accompagnateur 10 €

Numéro PPS obligatoire pour les non-licenciés

Préventes en ligne à venir.

Organisé par l’association Les Foulées sévéragaises.

*À partir de 16 ans, avec autorisation parentale pour les personnes mineures. .

English :

Ready to push your limits? The 2026 edition of the Trail du Pic du Pal is coming up with 3 trail courses and 2 rando and nordic walking courses!

