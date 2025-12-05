Trail du Pic du Pal Sévérac d’Aveyron
Trail du Pic du Pal Sévérac d'Aveyron dimanche 22 février 2026.
Trail du Pic du Pal
2 rue de la Petite Côte Sévérac d'Aveyron Aveyron
Début : Dimanche 2026-02-22
fin : 2026-02-22
2026-02-22
Prêts à vous dépasser ? L’édition 2026 du Trail du Pic du Pal arrive avec 3 parcours trail et 2 parcours de rando et marche nordique !
Dimanche 22 février 2026, le célèbre Trail du Pic du Pal revient, avec 4 circuits trail et 2 randonnées marche nordique, adaptés à tous les niveaux.
► Épreuves Trail
33 km 1300 D+ Départ 9h
14 km 530 D+ Départ 10h30 (CHALLENGE AVEYRON)
8 km 200 D+ Départ 11h (NOUVEAU PARCOURS DÉCOUVERTE)*
► Rando et marche nordique
21 km 700 D+ Départ 8h30
12 km 290 D+ Départ 10h
► Infos pratiques
Inscriptions, départs, arrivées, douches chaudes, repas et parkings à la salle d’animations de Sévérac d’Aveyron
Éco-cup obligatoire sur les ravitaillements
Repas inclus pour les participants. Repas accompagnateur 10 €
Numéro PPS obligatoire pour les non-licenciés
Préventes en ligne à venir.
Organisé par l’association Les Foulées sévéragaises.
*À partir de 16 ans, avec autorisation parentale pour les personnes mineures. .
2 rue de la Petite Côte Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie
English :
Ready to push your limits? The 2026 edition of the Trail du Pic du Pal is coming up with 3 trail courses and 2 rando and nordic walking courses!
