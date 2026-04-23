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Trail du pressoir Chaumont

Trail du pressoir Chaumont

Trail du pressoir Chaumont dimanche 17 mai 2026.

Adresse : Salle des fêtes de Brottes

Ville : 52000 Chaumont

Département : Haute-Marne

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Tarif : 2 2 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Chaumont

Trail du pressoir

Salle des fêtes de Brottes Chaumont Haute-Marne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17
fin : 2026-05-17

Date(s) :
2026-05-17

Tout public
Le comité d’animation de Brottes vous donne rendez-vous le 17 mai à l’occasion du trail des pressoir.

Au programme marche de 10km, course enfant (900m-2019 à 2015), course ado (2,8km-2014 à 2011) et trail de 12km (2010 et avant).   .

Salle des fêtes de Brottes Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est  

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English :

L’événement Trail du pressoir Chaumont a été mis à jour le 2026-04-23 par Antenne de Chaumont

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