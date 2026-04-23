Trail du pressoir Chaumont
Trail du pressoir Chaumont dimanche 17 mai 2026.
Chaumont
Trail du pressoir
Salle des fêtes de Brottes Chaumont Haute-Marne
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Tout public
Le comité d’animation de Brottes vous donne rendez-vous le 17 mai à l’occasion du trail des pressoir.
Au programme marche de 10km, course enfant (900m-2019 à 2015), course ado (2,8km-2014 à 2011) et trail de 12km (2010 et avant). .
Salle des fêtes de Brottes Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Trail du pressoir Chaumont a été mis à jour le 2026-04-23 par Antenne de Chaumont