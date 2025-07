Trail du Rabseppi Vœgtlinshoffen

rue du Hatschbourg Vœgtlinshoffen Haut-Rhin

Un magnifique terrain de jeu vous attends, entre la fraicheur de la foret et la beauté du vignoble et de son panorama, une course unique à ne pas manquer ! 15,4 km et 490m de dénivelé positif pour cette nouvelle édition du trail du Rabseppi.

Une expérience de course à pied immersive dans les splendides paysages de notre région. Notre événement propose une seule épreuve, mais elle promet une aventure palpitante pour tous les coureurs passionnés.

Que vous soyez à la recherche d’un défi personnel, d’une expérience de course unique ou simplement d’une journée d’exploration en pleine nature, le Trail du Rabseppi vous promet une aventure enrichissante et mémorable. Rejoignez-nous pour une journée de sport, de camaraderie et de découverte au cœur de notre magnifique région. .

English :

A magnificent playground awaits you, between the coolness of the forest and the beauty of the vineyard and its panorama, a unique race not to be missed! 15,4 km and 490m of positive difference in altitude for this new edition of the Rabseppi trail.

German :

Ein wunderbares Spielfeld erwartet Sie, zwischen der Kühle des Waldes und der Schönheit des Weinbergs und seines Panoramas, ein einzigartiger Lauf, den Sie nicht verpassen sollten! 15,4 km und 490 m positiver Höhenunterschied bei dieser neuen Ausgabe des Trails du Rabseppi.

Italiano :

Vi aspetta un magnifico parco giochi, tra il fresco del bosco e la bellezza del vigneto e del suo panorama, una gara unica da non perdere! 15,4 km e 490 m di dislivello positivo per questa nuova edizione del Rabseppi trail.

Espanol :

Un magnífico terreno de juego le espera, entre el frescor del bosque y la belleza del viñedo y su panorama, ¡una carrera única que no debe perderse! 15,4 km y 490 m de desnivel positivo para esta nueva edición del trail Rabseppi.

