Informations pratiques

Vœgtlinshoffen

Trail du Rabseppi

Vœgtlinshoffen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-18 17:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Une expérience de course à pied immersive dans les splendides paysages de notre région. Notre événement propose une seule épreuve, mais elle promet une aventure palpitante pour tous les coureurs passionnés.

Une expérience de course à pied immersive dans les splendides paysages de notre région. Notre événement propose une seule épreuve, mais elle promet une aventure palpitante pour tous les coureurs passionnés.

Que vous soyez à la recherche d’un défi personnel, d’une expérience de course unique ou simplement d’une journée d’exploration en pleine nature, le Trail du Rabseppi vous promet une aventure enrichissante et mémorable. Rejoignez-nous pour une journée de sport, de camaraderie et de découverte au cœur de notre magnifique région. .

Vœgtlinshoffen 68420 Haut-Rhin Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An immersive running experience set against the stunning landscapes of our region. Our event features a single race, but it promises a thrilling adventure for all passionate runners.

L’événement Trail du Rabseppi Vœgtlinshoffen a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach