Trail du Rabseppi Vœgtlinshoffen
samedi 18 juillet 2026 · Vœgtlinshoffen
Informations pratiques
Vœgtlinshoffen
Trail du Rabseppi
Vœgtlinshoffen Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-18 17:30:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Une expérience de course à pied immersive dans les splendides paysages de notre région. Notre événement propose une seule épreuve, mais elle promet une aventure palpitante pour tous les coureurs passionnés.
Une expérience de course à pied immersive dans les splendides paysages de notre région. Notre événement propose une seule épreuve, mais elle promet une aventure palpitante pour tous les coureurs passionnés.
Que vous soyez à la recherche d’un défi personnel, d’une expérience de course unique ou simplement d’une journée d’exploration en pleine nature, le Trail du Rabseppi vous promet une aventure enrichissante et mémorable. Rejoignez-nous pour une journée de sport, de camaraderie et de découverte au cœur de notre magnifique région. .
Vœgtlinshoffen 68420 Haut-Rhin Grand Est
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English :
An immersive running experience set against the stunning landscapes of our region. Our event features a single race, but it promises a thrilling adventure for all passionate runners.
L’événement Trail du Rabseppi Vœgtlinshoffen a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach