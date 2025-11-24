Trail du Rouergue Morlhon-le-Haut

Trail du Rouergue

Trail du Rouergue Morlhon-le-Haut dimanche 5 avril 2026.

24ème Trail du Rouergue

Morlhon-le-Haut Aveyron

Tarif : – – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Randonnée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-05
fin : 2026-04-05

Date(s) :
2026-04-05

C’est parti pour la 24ème édition du trail du Rouergue à Morlhon-le-Haut.
3 distances au choix
7h30 40 km (1500 D+)
9h00 24 km (1000 D+)
10h15 12 km (400 D+)

+ Rando 12 km à 9h15
Inscriptions en ligne sur Chrono-Start. 6  .

Morlhon-le-Haut 12200 Aveyron Occitanie +33 6 52 77 46 44  acf.morlhon@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The 24th edition of the Trail du Rouergue in Morlhon-le-Haut gets underway.

L’événement 24ème Trail du Rouergue Morlhon-le-Haut a été mis à jour le 2026-01-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)