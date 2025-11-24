Trail du Rouergue Morlhon-le-Haut
Trail du Rouergue Morlhon-le-Haut dimanche 5 avril 2026.
24ème Trail du Rouergue
Morlhon-le-Haut Aveyron
Randonnée
Début : Dimanche 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
C’est parti pour la 24ème édition du trail du Rouergue à Morlhon-le-Haut.
3 distances au choix
7h30 40 km (1500 D+)
9h00 24 km (1000 D+)
10h15 12 km (400 D+)
+ Rando 12 km à 9h15
Inscriptions en ligne sur Chrono-Start. 6 .
Morlhon-le-Haut 12200 Aveyron Occitanie +33 6 52 77 46 44 acf.morlhon@gmail.com
English :
The 24th edition of the Trail du Rouergue in Morlhon-le-Haut gets underway.
