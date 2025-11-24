24ème Trail du Rouergue

Morlhon-le-Haut Aveyron

Randonnée

Début : Dimanche 2026-04-05

fin : 2026-04-05

2026-04-05

C’est parti pour la 24ème édition du trail du Rouergue à Morlhon-le-Haut.

3 distances au choix

7h30 40 km (1500 D+)

9h00 24 km (1000 D+)

10h15 12 km (400 D+)

+ Rando 12 km à 9h15

Inscriptions en ligne sur Chrono-Start. 6 .

Morlhon-le-Haut 12200 Aveyron Occitanie +33 6 52 77 46 44 acf.morlhon@gmail.com

English :

The 24th edition of the Trail du Rouergue in Morlhon-le-Haut gets underway.

