Informations pratiques

Cuges-les-Pins

Trail du Ruban Vert

Dimanche 27 septembre 2026 à partir de 8h30. Cuges-les-Pins Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 08:30:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Le Trail du Ruban Vert est une course de nature caritative qui se déroule sur des sentiers balisés de la commune de Cuges-les-Pins.

Organisé par l’association ARGC (Association Régionale des Greffés du Cœur) et l’association Team Bertagne, le Trail du Ruban Vert est un événement en faveur du don d’organes et du Service des greffes pédiatriques du CHU la Timone.

Quatre parcours sont proposés

Un trail de 18 km / 750 D+. Départ à 08h30.

Un trail de 11 km / 500 D+. Départ à 09h30.

Une marche solidaire de 4 km. Départ à 10h00.

Un trail enfant de 1 km. Départ à 11h30. .

Cuges-les-Pins 13780 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The Trail du Ruban Vert is a charity trail run that takes place on marked trails in the town of Cuges-les-Pins.

L’événement Trail du Ruban Vert Cuges-les-Pins a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile