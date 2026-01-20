Trail du Saint Joseph Sarras

Trail du Saint Joseph

Complexe sportif Sarras Ardèche

Début : 2026-04-11 14:00:00

Trail du St Joseph fête sa 10ème édition ! Rendez-vous pour une édition anniversaire qui s’annonce exceptionnelle.

Prépare-toi… les inscriptions ouvrent bientôt !

Complexe sportif Sarras 07370 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 10 95 80 sarrastrail@gmail.com

Trail du St Joseph celebrates its 10th edition! We look forward to an exceptional anniversary edition.

Get ready? registration opens soon!

