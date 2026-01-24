Trail du saintois

Vézelise Meurthe-et-Moselle

Dimanche 2026-04-12

fin : 2026-04-12

2026-04-12

Nous avons le plaisir de vous proposer le Trail du Saintois version 2026 !

Rendez-vous le dimanche 12 avril 2026 pour la 10em édition.

Vous trouverez l’affiche en PJ.

Départ stade Haut de Barmont à côté du collège de Vézelise (stade rouge)

Au programme

3 parcours

22km, 337m D+

12km, 162m D+

5km, 90m D+

Et 2 courses ados-enfants

2,7 km, 12 et 13 ans

800m, 11 ans et moins

Restauration possible sur place à l’issue des courses.

INFO IMPORTANTE pour participer, vous aurez besoin de valider votre PPS (Parcours Prévention Santé). Il est gratuit si vous le validez avant le 15 janvier, valable 3 mois donc pour notre trail !

Si vous le faites après le 15 janvier, il coûtera 5€.

NOUVEAUTÉ 2026 possibilité de faire garder vos enfants pendant la course avec l’association périscolaire Les Étoiles du Saintois.Tout public

Vézelise 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est

English :

We’re delighted to bring you the 2026 version of the Trail du Saintois!

See you on Sunday April 12, 2026 for the 10th edition.

You’ll find the poster in PJ.

Start: stade Haut de Barmont next to Vézelise secondary school (stade rouge)

Program:

3 courses:

22km, 337m D+ climb

12km, 162m D+ climb

5km, 90m D+ climb

And 2 races for teenagers and children:

2.7km, ages 12 and 13

800m, 11 years and under

Catering available on site after the races.

IMPORTANT INFO: to take part, you’ll need to validate your PPS (Parcours Prévention Santé). It’s free if you validate it before January 15, so it’s valid for 3 months for our trail!

If you register after January 15, it will cost 5?

NEW for 2026: children can be looked after during the race by the extracurricular association Les Étoiles du Saintois.

