Trail du saintois Vézelise
Trail du saintois Vézelise dimanche 12 avril 2026.
Trail du saintois
Vézelise Meurthe-et-Moselle
Dimanche 2026-04-12
fin : 2026-04-12
2026-04-12
Nous avons le plaisir de vous proposer le Trail du Saintois version 2026 !
Rendez-vous le dimanche 12 avril 2026 pour la 10em édition.
Vous trouverez l’affiche en PJ.
Départ stade Haut de Barmont à côté du collège de Vézelise (stade rouge)
Au programme
3 parcours
22km, 337m D+
12km, 162m D+
5km, 90m D+
Et 2 courses ados-enfants
2,7 km, 12 et 13 ans
800m, 11 ans et moins
Restauration possible sur place à l’issue des courses.
INFO IMPORTANTE pour participer, vous aurez besoin de valider votre PPS (Parcours Prévention Santé). Il est gratuit si vous le validez avant le 15 janvier, valable 3 mois donc pour notre trail !
Si vous le faites après le 15 janvier, il coûtera 5€.
NOUVEAUTÉ 2026 possibilité de faire garder vos enfants pendant la course avec l’association périscolaire Les Étoiles du Saintois.Tout public
Vézelise 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 69 11 06 48
English :
We’re delighted to bring you the 2026 version of the Trail du Saintois!
See you on Sunday April 12, 2026 for the 10th edition.
You’ll find the poster in PJ.
Start: stade Haut de Barmont next to Vézelise secondary school (stade rouge)
Program:
3 courses:
22km, 337m D+ climb
12km, 162m D+ climb
5km, 90m D+ climb
And 2 races for teenagers and children:
2.7km, ages 12 and 13
800m, 11 years and under
Catering available on site after the races.
IMPORTANT INFO: to take part, you’ll need to validate your PPS (Parcours Prévention Santé). It’s free if you validate it before January 15, so it’s valid for 3 months for our trail!
If you register after January 15, it will cost 5?
NEW for 2026: children can be looked after during the race by the extracurricular association Les Étoiles du Saintois.
