Trail du St Joseph Rivière d’ay Sarras

Sarras

Trail du St Joseph

Rivière d’ay Complexe sportif Sarras Ardèche

Tarif : – – EUR

Pour les 7km = 10€ jusqu’au 28 mars et 12€ dès le 29 mars.

Pour les 15km = 15€ jusqu’au 28 mars et 18€ dès le 29 mars.

Pour les 25km = 22€ jusqu’au 28 mars et 25€ à partir du 29 mars.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Parcours de 7Km 250 D+ à partir de cadets (2008-2009) départ 17h, 15 km 550 D+ à partir de Juniors (2006-2007) départ à 16h, 25Km 900 D+ à partir d’Espoirs (2005 et avant) départ à 15h30. Uniquement sur inscriptions en ligne ! Et Courses enfants.

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Rivière d’ay Complexe sportif Sarras 07370 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes sarrastrail@gmail.com

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English :

Courses of 7Km 250 D+ from Cadets (2008-2009) start at 5pm, 15 km 550 D+ from Juniors (2006-2007) start at 4pm, 25Km 900 D+ from Espoirs (2005 and before) start at 3:30pm. Online registration only! And children’s races.

L’événement Trail du St Joseph Sarras a été mis à jour le 2025-03-14 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche