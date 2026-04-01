Trail du St Joseph Rivière d’ay Sarras
Trail du St Joseph Rivière d’ay Sarras dimanche 12 avril 2026.
Sarras
Trail du St Joseph
Rivière d’ay Complexe sportif Sarras Ardèche
Tarif : – – EUR
Pour les 7km = 10€ jusqu’au 28 mars et 12€ dès le 29 mars.
Pour les 15km = 15€ jusqu’au 28 mars et 18€ dès le 29 mars.
Pour les 25km = 22€ jusqu’au 28 mars et 25€ à partir du 29 mars.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Parcours de 7Km 250 D+ à partir de cadets (2008-2009) départ 17h, 15 km 550 D+ à partir de Juniors (2006-2007) départ à 16h, 25Km 900 D+ à partir d’Espoirs (2005 et avant) départ à 15h30. Uniquement sur inscriptions en ligne ! Et Courses enfants.
.
Rivière d’ay Complexe sportif Sarras 07370 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes sarrastrail@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Courses of 7Km 250 D+ from Cadets (2008-2009) start at 5pm, 15 km 550 D+ from Juniors (2006-2007) start at 4pm, 25Km 900 D+ from Espoirs (2005 and before) start at 3:30pm. Online registration only! And children’s races.
L’événement Trail du St Joseph Sarras a été mis à jour le 2025-03-14 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
À voir aussi à Sarras (Ardèche)
- Trail du Saint Joseph Sarras 11 avril 2026
- La marche du St Joseph Rivière d’ay Sarras 12 avril 2026
- Les Terrasses Sarras Ardèche 1 mai 2026
- De la rivière d’Ay au Rhône Sarras Ardèche 1 mai 2026
- Parcours historique Sarras Ardèche 1 mai 2026