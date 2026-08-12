Trail du tour du canton 2026 Beuzeville-le-Grenier Beuzeville-la-Grenier

Informations pratiques

Beuzeville-la-Grenier

Trail du tour du canton 2026 Beuzeville-le-Grenier

Chemin du Barrois Beuzeville-la-Grenier Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 09:00:00

fin : 2026-12-05 16:00:00

Date(s) :

2026-12-05

Le CCPB (Club Cycliste et Pédestre Beuzevillais) vous donne rendez vous le 06 décembre pour la 19eme édition des Trail du tour du Canton au profit du Téléthon

Trois formats

– 44 km (763m D+) accessible en individuel ou en Run and Bike (duo coureur + vététiste, avec départ à 9h

– 31 km (517m D+) départ à 9h30

– 15 km (159m D+) disponible en course et en marche, avec départ à 10h

Les tarifs: 100% des bénéfices des courses seront reversés à l’AFM Téléthon

Départ chemin du Barrois, Beuzeville-la-Grenier (76210). Arrivée et village Salle Bruno Legros, Impasse du Stade

La course adopte une philosophie zéro gobelet chaque participant doit impérativement apporter son propre gobelet réutilisable. Pour les longues distances, le matériel obligatoire comprend vêtement de pluie, couverture de survie, réserve liquide et sifflet. Des postes de ravitaillement sont établis en cours de route pour le 31 km et le 44 km.

L’ambiance est typiquement normande et solidaire plus de 50 bénévoles encadrent l’épreuve, et le village d’arrivée est le rendez-vous chaleureux de toute la communauté locale.

Conseils Récupérez votre dossard dès le vendredi soir pour éviter les files d’attente du samedi matin et profiter d’une meilleure nuit de récupération. En décembre sur le plateau de Caux, les températures avoisinent 2 à 8°C et les risques de pluie ou de boue sont élevés optez pour des chaussures de trail à crampons et emportez un vêtement de pluie imperméable (obligatoire). N’oubliez pas votre couverture de survie et votre gobelet personnel — leur absence peut entraîner une pénalité ou une disqualification. .

Chemin du Barrois Beuzeville-la-Grenier 76210 Seine-Maritime Normandie

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English : Trail du tour du canton 2026 Beuzeville-le-Grenier

L’événement Trail du tour du canton 2026 Beuzeville-le-Grenier Beuzeville-la-Grenier a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme