Trail du Val de Moselle Place des Fêtes Corny-sur-Moselle

Trail du Val de Moselle

Place des Fêtes 7T Rue du Parc Corny-sur-Moselle Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-22 09:30:00

fin : 2026-03-22

2026-03-22

Les inscriptions sont ouvertes pour le Trail du Val de Moselle ! Plongez au cœur de la vallée de la Moselle, pour une nouvelle aventure nature et sportive.

Trois parcours au choix, accessibles à tous les amoureux de nature

– Trail 22km parcours pour traileurs aguerris (âge minimum 18 ans)

– Trail 12km parcours accessible aux coureurs réguliers (âge minimum 16 ans)

– Marche 8km circuit découverte pour les familles et marcheurs

Plus qu’une simple course, le Trail du Val de Moselle se veut un moment de partage et de bonne humeur. Venez seul, en famille ou entre amis ambiance chaleureuse, esprit trail et convivialité seront au rendez-vous avant, pendant et après les épreuves.Tout public

Place des Fêtes 7T Rue du Parc Corny-sur-Moselle 57680 Moselle Grand Est +33 6 83 74 70 24

English :

Registration now open for the Trail du Val de Moselle! Dive into the heart of the Moselle Valley for a new adventure in nature and sport.

Three routes to choose from, accessible to all nature lovers:

Trail 22km: for experienced runners (minimum age 18)

Trail 12km: accessible to regular runners (minimum age 16)

8km walk: discovery circuit for families and walkers

More than just a race, the Trail du Val de Moselle is a time for sharing and good humor. Come on your own, with family or friends: a warm atmosphere, trail spirit and conviviality will be the order of the day before, during and after the events.

