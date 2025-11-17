Trail du Val d’Egray 15 ème édition Gymnase Champdeniers
Trail du Val d’Egray 15 ème édition Gymnase Champdeniers samedi 21 février 2026.
Trail du Val d’Egray 15 ème édition
Gymnase Chemin du Pré de l’Eteuf Champdeniers Deux-Sèvres
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
L’ouverture des inscriptions est fixée au 23 novembre à 20h00.
Comme pour l’édition 2025, vous aurez le choix entre quatre formats:
Le Défi long: 18,5km en nocturne samedi et 25km dimanche.
Le Défi court: 18,5km en nocturne samedi et 11,5km dimanche.
Le mini Trail du Val d’Egray: 11,5km dimanche.
Le Trail du Val d’Egray: 25km dimanche. .
Gymnase Chemin du Pré de l’Eteuf Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
