Trail du Val d’Egray 15 ème édition Gymnase Champdeniers

Trail du Val d’Egray 15 ème édition

Gymnase Chemin du Pré de l’Eteuf Champdeniers Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21 2026-02-22

L’ouverture des inscriptions est fixée au 23 novembre à 20h00.

Comme pour l’édition 2025, vous aurez le choix entre quatre formats:

Le Défi long: 18,5km en nocturne samedi et 25km dimanche.

Le Défi court: 18,5km en nocturne samedi et 11,5km dimanche.

Le mini Trail du Val d’Egray: 11,5km dimanche.

Le Trail du Val d’Egray: 25km dimanche. .

Gymnase Chemin du Pré de l’Eteuf Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Trail du Val d’Egray 15 ème édition

L’événement Trail du Val d’Egray 15 ème édition Champdeniers a été mis à jour le 2026-02-05 par CC Val de Gâtine