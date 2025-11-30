Trail du Val des Nymphes La Garde-Adhémar
Trail du Val des Nymphes La Garde-Adhémar dimanche 30 novembre 2025.
Trail du Val des Nymphes
Salle du Petit Rieu La Garde-Adhémar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-11-30 09:00:00
fin : 2025-11-30 17:00:00
Date(s) :
2025-11-30
Courses 20 km et 10 km
Rando 10 km
Animation Jean Pierre Buix
Salle du Petit Rieu La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 45 76 70
English :
20 km and 10 km races
10 km hike
Animation: Jean Pierre Buix
German :
Wettläufe 20 km und 10 km
Rando 10 km
Moderation: Jean Pierre Buix
Italiano :
20 km e 10 km di corsa
10 km a piedi
Ospitato da: Jean Pierre Buix
Espanol :
Carreras de 20 km y 10 km
10 km a pie
Organiza: Jean Pierre Buix
L’événement Trail du Val des Nymphes La Garde-Adhémar a été mis à jour le 2025-08-08 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence