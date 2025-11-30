Trail du Val des Nymphes La Garde-Adhémar

Trail du Val des Nymphes

Salle du Petit Rieu La Garde-Adhémar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-30 09:00:00

fin : 2025-11-30 17:00:00

Date(s) :

2025-11-30

Courses 20 km et 10 km

Rando 10 km

Animation Jean Pierre Buix

.

Salle du Petit Rieu La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 45 76 70

English :

20 km and 10 km races

10 km hike

Animation: Jean Pierre Buix

German :

Wettläufe 20 km und 10 km

Rando 10 km

Moderation: Jean Pierre Buix

Italiano :

20 km e 10 km di corsa

10 km a piedi

Ospitato da: Jean Pierre Buix

Espanol :

Carreras de 20 km y 10 km

10 km a pie

Organiza: Jean Pierre Buix

