Trail du Vieil Armand 2026 Soultz-Haut-Rhin

Trail du Vieil Armand 2026

1 route de Cernay Soultz-Haut-Rhin Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-14 14:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Trail nature à Wuenheim avec plusieurs parcours (8 km, 15 km, 25 km) sur des sentiers mêlant effort, paysage et histoire. Une course conviviale et pleine de caractère organisée par Oxygène 68 chaque année en mars.

Le Trail du Vieil Armand est un événement sportif nature et convivial qui se déroule à Wuenheim, au cœur du Haut-Rhin, organisé par Oxygène 68. Ancré dans un paysage mêlant nature et mémoire, il propose plusieurs parcours qui font découvrir les sentiers du massif du Vieil Armand, un site historique marqué par les combats de la Première Guerre mondiale, offrant aux coureurs une expérience à la fois exigeante et pleine de caractère passages en forêt, montées variées et paysages panoramiques d’Alsace.

La journée de course propose trois formats adaptés à tous les niveaux

La Printanière, parcours accessible et plus court, idéal pour se lancer ou profiter d’une sortie nature.

Le Trail Moyen, intermédiaire, qui combine effort et plaisir sur sentier varié.

Le Trail du Vieil Armand Long, plus technique et exigeant, avec un dénivelé important pour les coureurs expérimentés.

Le site de départ se situe à proximité de la Cave Vinicole de Soultz-Wuenheim, et chaque parcours est jalonné de ravitaillements pour accompagner les participants tout au long de l’effort.

Au-delà de la performance sportive, cette course est aussi un moment de partage et de convivialité, où amateurs comme coureurs réguliers se retrouvent dans une ambiance dynamique au cœur des sentiers alsaciens .

1 route de Cernay Soultz-Haut-Rhin 68360 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 73 75

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Nature trail in Wuenheim with several routes (8 km, 15 km, 25 km) on trails combining effort, landscape and history. A friendly race full of character organized by Oxygène 68 every March.

L’événement Trail du Vieil Armand 2026 Soultz-Haut-Rhin a été mis à jour le 2026-01-17 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller