Trail du Vieil Armand Soultz-Haut-Rhin

Trail du Vieil Armand

1 route de Cernay Soultz-Haut-Rhin Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-14 14:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Le Trail du Vieil Armand, c’est trois parcours qui pour les deux plus longs, passent par des lieux chargés d’histoire, de la guerre de 14-18. Fortins, vestiges des bombardements sans oublier la cantine Zeller et la montée de la Suisse lippique. Des parcours variés mêlant roulant et technique, idéal pour retrouver les sentiers après la période hivernale. .

1 route de Cernay Soultz-Haut-Rhin 68360 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 67 00

English :

The Trail du Vieil Armand is made up of three routes, the two longest of which pass through places steeped in the history of the 14-18 war.

