Trail du Wurzel Villé

Trail du Wurzel

4 rue Belle Vue Villé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-18

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-18 2026-04-19

L’association WASA vous donne rendez-vous en 2025 pour une nouvelle édition, avec comme d’habitude, son lot de nouveautés. Cette année encore, vous retrouverez une restauration sur place avec la possibilité de déguster un burger ou bien une tarte flambée accompagnée d’une bonne bière ou d’un soft. Mais aussi le “Trail du Wurzel -Relais” pour se lancer un défi à deux et “Les trails des lutins” pour que les enfants puissent aussi courir et être récompensés à l’arrivée.

Le parcours du samedi 12 avril

– Le Tour du Wurzel de 85 km et de 3800m de dénivelé positif départ à 22h.

Les parcours du dimanche 13 avril

– Le Trail du Wurzel de 52 km et 2350m de dénivelé positif départ à 7h.

– Le Relais du Wurzel de 34km et de 1500m de dénivelé positif et 18 km et 950m de dénivelé positif départ à 7h

– La Roche des Fées de 26 km et 1100m de dénivelé positif départ à 9h30.

– La Montée de la Honel de 13 km et 580m de dénivelé positif départ à 10h.

– La course des Lutins (pour les 5-9 ans 600m pour les 10-13 ans 1100m): départ à 11h.

Vestiaires et douches sur le lieu de départ/arrivée. .

4 rue Belle Vue Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est asso.wasa@gmail.com

