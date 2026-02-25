Trail du Xarnegu Bergouey-Viellenave
Trail du Xarnegu Bergouey-Viellenave dimanche 26 avril 2026.
Trail du Xarnegu
Bergouey-Viellenave Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
9h15 départ de la marche de 8,5km (d+166), sur route et chemin.
10h départ course de 15,5km (d+411), à partir de la catégorie junior, plus de 18 ans.
10h15 départ course de 8,5km (d+166), à partir de la catégorie cadets, plus de 16 ans. .
Bergouey-Viellenave 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49 comitefetes.bergouey@gmail.com
English : Trail du Xarnegu
