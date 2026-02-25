Trail du Xarnegu

Bergouey-Viellenave Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

9h15 départ de la marche de 8,5km (d+166), sur route et chemin.

10h départ course de 15,5km (d+411), à partir de la catégorie junior, plus de 18 ans.

10h15 départ course de 8,5km (d+166), à partir de la catégorie cadets, plus de 16 ans. .

Bergouey-Viellenave 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49 comitefetes.bergouey@gmail.com

