Trail en Côte-Rôtie Ampuis
Trail en Côte-Rôtie Ampuis samedi 17 octobre 2026.
Trail en Côte-Rôtie
Avenue du Château Ampuis Rhône
Tarif : – –
Date :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Sportif de l’extrême ou amateur de randonnée, la 6ᵉ édition du trail en Côte-Rôtie est le défi sportif incontournable de la rentrée ! Le Trail en Côte-Rôtie propose des parcours aux noms évocateurs qui traversent les coteaux du célèbre vignoble !
Avenue du Château Ampuis 69420 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes trailencoterotie@ampuis.com
English : Côte-Rôtie Trail
Whether you’re an extreme sports enthusiast or a hiking fan, the 6th edition of the Côte-Rôtie trail run is the sporting challenge of the season! The Côte-Rôtie trail run offers routes with evocative names that wind through the hillsides of the famous vineyard!
