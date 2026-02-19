Trail en Côte-Rôtie Ampuis

Trail en Côte-Rôtie

Avenue du Château Ampuis Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-10-17

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Sportif de l’extrême ou amateur de randonnée, la 6ᵉ édition du trail en Côte-Rôtie est le défi sportif incontournable de la rentrée ! Le Trail en Côte-Rôtie propose des parcours aux noms évocateurs qui traversent les coteaux du célèbre vignoble !

Avenue du Château Ampuis 69420 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes trailencoterotie@ampuis.com

English : Côte-Rôtie Trail

Whether you’re an extreme sports enthusiast or a hiking fan, the 6th edition of the Côte-Rôtie trail run is the sporting challenge of the season! The Côte-Rôtie trail run offers routes with evocative names that wind through the hillsides of the famous vineyard!

