Trail Entre Lande et Océan Rue de Port Kerné Quiberon

Trail Entre Lande et Océan

Rue de Port Kerné Camping de Kerné Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Trails. Course nature.

Deux épreuves, 10 et 20 km, par les chemins de la lande Quiberonnaise et la Côte Sauvage

Entre Lande et Océan vous fera découvrir au travers de ses 2 distances la presqu’île de Quiberon comme vous ne l’avez jamais vue.

Quelques soient les conditions météorologiques, la Côte Sauvage accrochera votre regard et marquera votre esprit.

Départ et arrivée au Camping de Kerné à Quiberon .

Rue de Port Kerné Camping de Kerné Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 50 45 07 73

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Trail Entre Lande et Océan

L’événement Trail Entre Lande et Océan Quiberon a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon