Trail Entre Lande et Océan Rue de Port Kerné Quiberon
Trail Entre Lande et Océan Rue de Port Kerné Quiberon dimanche 12 avril 2026.
Trail Entre Lande et Océan
Rue de Port Kerné Camping de Kerné Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Trails. Course nature.
Deux épreuves, 10 et 20 km, par les chemins de la lande Quiberonnaise et la Côte Sauvage
Entre Lande et Océan vous fera découvrir au travers de ses 2 distances la presqu’île de Quiberon comme vous ne l’avez jamais vue.
Quelques soient les conditions météorologiques, la Côte Sauvage accrochera votre regard et marquera votre esprit.
Départ et arrivée au Camping de Kerné à Quiberon .
Rue de Port Kerné Camping de Kerné Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 50 45 07 73
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Trail Entre Lande et Océan
L’événement Trail Entre Lande et Océan Quiberon a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon