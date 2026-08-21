Trail et balade gourmande du Manoir course et marche de 8 km La ferme du manoir d’Anctoville Anctoville-sur-Boscq
dimanche 20 septembre 2026 · La ferme du manoir d'Anctoville · Anctoville-sur-Boscq
Informations pratiques
Anctoville-sur-Boscq
Trail et balade gourmande du Manoir course et marche de 8 km
La ferme du manoir d’Anctoville 2 Le Manoir Anctoville-sur-Boscq Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:30:00
fin : 2026-09-20 16:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Au programme
– Marche de 8 km (départ à 10h)
– Course de 8 km (départ à 11h)
Dégustations de produits locaux tout au long du parcours
Apéro-concert à partir de 12h, avec planches apéritives et buvette sur place .
La ferme du manoir d’Anctoville 2 Le Manoir Anctoville-sur-Boscq 50400 Manche Normandie +33 6 46 62 13 41 pourkoipetit@gmail.com
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English : Trail et balade gourmande du Manoir course et marche de 8 km
L’événement Trail et balade gourmande du Manoir course et marche de 8 km Anctoville-sur-Boscq a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Granville Terre et Mer