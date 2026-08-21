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Trail et balade gourmande du Manoir course et marche de 8 km La ferme du manoir d’Anctoville Anctoville-sur-Boscq

dimanche 20 septembre 2026 · La ferme du manoir d'Anctoville · Anctoville-sur-Boscq

Trail et balade gourmande du Manoir course et marche de 8 km La ferme du manoir d’Anctoville Anctoville-sur-Boscq

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
La ferme du manoir d'Anctoville
Adresse
2 Le Manoir
Ville
50400 Anctoville-sur-Boscq
Département
Manche
Tarif

Anctoville-sur-Boscq

Trail et balade gourmande du Manoir course et marche de 8 km

La ferme du manoir d’Anctoville 2 Le Manoir Anctoville-sur-Boscq Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:30:00
fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Au programme
– Marche de 8 km (départ à 10h)
– Course de 8 km (départ à 11h)

Dégustations de produits locaux tout au long du parcours
Apéro-concert à partir de 12h, avec planches apéritives et buvette sur place   .

La ferme du manoir d’Anctoville 2 Le Manoir Anctoville-sur-Boscq 50400 Manche Normandie +33 6 46 62 13 41  pourkoipetit@gmail.com

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English : Trail et balade gourmande du Manoir course et marche de 8 km

L’événement Trail et balade gourmande du Manoir course et marche de 8 km Anctoville-sur-Boscq a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Granville Terre et Mer

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