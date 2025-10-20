Trail et fines herbes Rue des Champs de Fleurs Sèvremoine

Trail et fines herbes

Rue des Champs de Fleurs MONTFAUCON-MONTIGNE Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : 14 – 14 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 18:00:00

fin : 2026-05-03 14:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Amateurs de courses, venez participer à la 8 ème édition du Trail et Fines Herbes entre Nantes et Cholet.

Le Trail et Fines Herbes est de retour en 2026

Le dimanche 4 mai 2025 ; A travers 4 parcours différents, venez découvrir les magnifiques paysages que proposent la Vallée de la Moine. 4 superbes parcours de course à pied en pleine nature de 10 km, 16km, 25 km et 38 km vous sont proposés.

Pensez à fournir votre licence, ou un PPS de moins de 3 mois

Le samedi 3 mai 2025 une nouveauté semi nocturne sur 1 boucle accidentée de moins de 4.5km à faire en moins de 30 minutes, et à enchainer, si vous le pouvez, pendant 6 heures… .

trailetfinesherbes@gmail.com

English :

Race fans, come and take part in the 8th Trail et Fines Herbes between Nantes and Cholet.

German :

Nehmen Sie an der 8. Ausgabe des Trail et Fines Herbes zwischen Nantes und Cholet teil.

Italiano :

Appassionati di corsa, venite a partecipare all’8° Trail et Fines Herbes tra Nantes e Cholet.

Espanol :

Aficionados a las carreras, venid a participar en el 8º Trail et Fines Herbes entre Nantes y Cholet.

