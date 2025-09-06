Trail et marche Salle des fêtes Casteide-Doat

Le village de Casteide-Doat vous donne rendez-vous le samedi 6 septembre 2025 pour la toute première édition de son trail et marche nature ! Un parcours de 10 kilomètres, avec un dénivelé positif de 216 mètres, à parcourir à votre rythme et sans chronomètre l’occasion parfaite de profiter des paysages, entre sport et convivialité.

Départ à 10h00 pour les marcheurs, 10h30 pour les coureurs, avec un rendez-vous à la salle des fêtes dès 9h30. Les inscriptions (limitées à 100 participants) se feront sur place, au tarif de 7 €, comprenant un repas à l’arrivée (sandwich, frites et boisson).

Astuce écoresponsable pensez à apporter votre écocup pour le ravitaillement !

Mais la journée ne s’arrête pas là…

Dès 15h30, place à une course d’orientation et un rallye photo pour les enfants et les ados.

À 18h00, c’est la boom des enfants, pour se défouler en musique.

Puis à 19h30, profitez d’un apéro musical avec le duo guitare-voix Les Filles en Bleu , avant un repas concocté par un traiteur local (sur réservation au 06 85 33 40 62 places limitées).

Lieu salle des fêtes de Casteide-Doat

Buvette et restauration sur place ouvertes à tous tout au long de la journée.

Salle des fêtes CASTEIDE-DOAT Casteide-Doat 64460 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 33 40 62

English :

On Saturday, September 6, 2025, the village of Casteide-Doat will be hosting its very first trail and nature walk! A 10-kilometre course, with a 216-metre climb, to be run at your own pace and without a stopwatch: the perfect opportunity to enjoy the scenery, between sport and conviviality.

? Start at 10:00 a.m. for walkers, 10:30 a.m. for runners, with a meeting point at the salle des fêtes at 9:30 a.m. Registration (limited to 100 participants) will take place on site, at a cost of ? 7, including a meal at the finish (sandwich, French fries and drink).

? Eco-responsible tip: remember to bring your ecocup for the refreshments!

But the day doesn’t end there?

? From 3:30 p.m., an orienteering race and photo rally for children and teenagers.

? At 6:00 p.m., it’s time for the children?s boom, to let off steam to the sound of music.

? Then at 7:30pm, enjoy a musical aperitif with the guitar-voice duo « Les Filles en Bleu », before a meal concocted by a local caterer (reservation required on 06 85 33 40 62 ? places limited).

? Location: Casteide-Doat village hall

? Refreshment bar and on-site catering open to all throughout the day.

German :

Das Dorf Casteide-Doat lädt Sie am Samstag, den 6. September 2025, zur allerersten Ausgabe seines Trails und Naturmarsches ein! Eine Strecke von 10 Kilometern mit einem positiven Höhenunterschied von 216 Metern, die Sie in Ihrem eigenen Rhythmus und ohne Stoppuhr zurücklegen können: die perfekte Gelegenheit, die Landschaft zwischen Sport und Geselligkeit zu genießen.

? Start um 10:00 Uhr für die Wanderer, 10:30 Uhr für die Läufer, mit Treffpunkt an der Festhalle ab 9:30 Uhr. Die Anmeldung (auf 100 Teilnehmer begrenzt) erfolgt vor Ort. Der Preis beträgt 7 ? und beinhaltet eine Mahlzeit bei der Ankunft (Sandwich, Pommes frites und Getränk).

? Umweltfreundlicher Tipp: Denken Sie daran, Ihren Ecocup für die Verpflegung mitzubringen!

Aber der Tag ist noch nicht zu Ende?

? Ab 15:30 Uhr gibt es einen Orientierungslauf und eine Fotorallye für Kinder und Jugendliche.

? Um 18 Uhr findet der Kinderboom statt, bei dem sich die Kinder mit Musik austoben können.

? Um 19:30 Uhr gibt es einen musikalischen Aperitif mit dem Gitarren- und Gesangsduo « Les Filles en Bleu » und anschließend ein Essen von einem lokalen Caterer (Reservierung erforderlich unter 06 85 33 40 62 ? begrenzte Plätze).

? Ort: Festsaal von Casteide-Doat

? Getränke und Speisen vor Ort, die den ganzen Tag über für alle zugänglich sind.

Italiano :

Sabato 6 settembre 2025, il villaggio di Casteide-Doat ospiterà il suo primo trail e passeggiata nella natura! Un percorso di 10 chilometri, con un dislivello positivo di 216 metri, da percorrere al proprio ritmo e senza cronometro: l’occasione perfetta per godersi la campagna, tra sport e convivialità.

? Partenza alle 10.00 per i camminatori, alle 10.30 per i podisti, con ritrovo presso la sala del paese alle 9.30. L’iscrizione (limitata a 100 partecipanti) avverrà in loco, al costo di 7 euro, comprensivo di un pasto all’arrivo (panino, patatine e bibita).

? Consiglio eco-responsabile: ricordatevi di portare la vostra ecocup per il ristoro!

Ma la giornata non finisce qui?

? Dalle 15.30, ci sarà una gara di orienteering e un rally fotografico per bambini e ragazzi.

? Alle 18.00, è il momento del boom dei bambini, per sfogarsi a suon di musica.

? Alle 19.30, aperitivo musicale con il duo chitarra-voce « Les Filles en Bleu », prima di un pasto preparato da un catering locale (prenotazione obbligatoria al numero 06 85 33 40 62, posti limitati).

? Sede: sala del villaggio di Casteide-Doat

? Bar e catering in loco aperti a tutti per tutta la giornata.

Espanol :

El sábado 6 de septiembre de 2025, el pueblo de Casteide-Doat acogerá su primer trail y marcha por la naturaleza Un recorrido de 10 kilómetros, con un desnivel positivo de 216 metros, para recorrer a su ritmo y sin cronómetro: la ocasión perfecta para disfrutar del campo, entre deporte y convivencia.

? Salida a las 10.00 h para los senderistas, 10.30 h para los corredores, con punto de encuentro en el ayuntamiento a las 9.30 h. La inscripción (limitada a 100 participantes) se realizará in situ, con un coste de 7€, incluida una comida en la meta (bocadillo, patatas fritas y bebida).

? Consejo eco-responsable: ¡no olvides traer tu ecocopa para el avituallamiento!

Pero la jornada no acaba aquí..

? A partir de las 15.30 horas, habrá una carrera de orientación y un rally fotográfico para niños y adolescentes.

? A las 18.00 horas, será el momento del boom infantil, para desahogarse al son de la música.

? A continuación, a las 19.30 h, aperitivo musical con el dúo de guitarra y voz « Les Filles en Bleu », antes de una comida preparada por un catering local (reserva obligatoria en el 06 85 33 40 62 ? plazas limitadas).

? Lugar: sala de fiestas de Casteide-Doat

? Bar y servicio de catering abiertos a todos durante todo el día.

