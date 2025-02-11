Trail et marche des Rois de Pouancé Enclos du vieux château Ombrée d’Anjou
Trail et marche des Rois de Pouancé Enclos du vieux château Ombrée d’Anjou samedi 10 janvier 2026.
Trail et marche des Rois de Pouancé
Enclos du vieux château Château Médiéval Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire
Début : 2026-01-10 15:00:00
fin : 2026-01-10
2026-01-10
Le trail et la marche des rois reviennent animer le château médiéval de Pouancé le 10 Janvier 2026.
Rendez-vous le 10 Janvier, à la tombée de la nuit !
Venez découvrir le château médiéval de Pouancé et les petites rues de la ville close.
Epreuve jeune 17h30
Trail 8 et 16km 18h30
Marches 16h ; 16h30 ; 17h ; 18h
Marche Nordique 15h30
Sans certificat médical .
Enclos du vieux château Château Médiéval Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 89 19 80 11 traildesrois@gmail.com
English :
The trail and the « marche des rois » return to the medieval castle of Pouancé on January 10, 2026.
German :
Der Trail und der Marsch der Könige werden am 10. Januar 2026 wieder das mittelalterliche Schloss von Pouancé beleben.
Italiano :
Il sentiero e la passeggiata dei re torneranno a far rivivere il castello medievale di Pouancé il 10 gennaio 2026.
Espanol :
El sendero y el paseo de los reyes volverán a dar vida al castillo medieval de Pouancé el 10 de enero de 2026.
