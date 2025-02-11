Trail et marche des Rois de Pouancé Enclos du vieux château Ombrée d’Anjou

Trail et marche des Rois de Pouancé

Enclos du vieux château Château Médiéval Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Début : 2026-01-10 15:00:00

fin : 2026-01-10

2026-01-10

Le trail et la marche des rois reviennent animer le château médiéval de Pouancé le 10 Janvier 2026.

Rendez-vous le 10 Janvier, à la tombée de la nuit !

Venez découvrir le château médiéval de Pouancé et les petites rues de la ville close.

Epreuve jeune 17h30

Trail 8 et 16km 18h30

Marches 16h ; 16h30 ; 17h ; 18h

Marche Nordique 15h30

Sans certificat médical .

Enclos du vieux château Château Médiéval Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 89 19 80 11 traildesrois@gmail.com

English :

The trail and the « marche des rois » return to the medieval castle of Pouancé on January 10, 2026.

German :

Der Trail und der Marsch der Könige werden am 10. Januar 2026 wieder das mittelalterliche Schloss von Pouancé beleben.

Italiano :

Il sentiero e la passeggiata dei re torneranno a far rivivere il castello medievale di Pouancé il 10 gennaio 2026.

Espanol :

El sendero y el paseo de los reyes volverán a dar vida al castillo medieval de Pouancé el 10 de enero de 2026.

