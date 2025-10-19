Trail et marche du Yar Trémel
Trail et marche du Yar Trémel dimanche 19 octobre 2025.
Trail et marche du Yar
Stade Trémel Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-19 09:30:00
fin : 2025-10-19
2025-10-19
Au programme à 10 h, trail de 17 km; à 10 h 30, trail de 10 km; entre 9 h 30 et 10 h 30, départ de la marche de 9 km.
Une partie des bénéfices est reversée aux associations Muco et Kerez. .
Stade Trémel 22310 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 60 98 22 29
