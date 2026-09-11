Trail et marche solidaire « Granit rose » dans le cadre d’Octobre Rose Place de la mairie Saint-Michel-de-Montjoie
dimanche 25 octobre 2026 · Place de la mairie · Saint-Michel-de-Montjoie
Informations pratiques
Saint-Michel-de-Montjoie
Trail et marche solidaire « Granit rose » dans le cadre d’Octobre Rose
Place de la mairie 56 rue de l’Eglise Saint-Michel Saint-Michel-de-Montjoie Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 09:00:00
fin : 2026-10-25 14:00:00
Date(s) :
2026-10-25
1ère édition « Granit Rose » — Octobre Rose.
Trail 13km (10€) et marches 5 et 8km (5€) solidaires à St-Michel-de-Montjoie.
Café & ravitaillement offerts.
100% des fonds reversés au Centre Baclesse.
Inscription : https://www.normandiecourseapied.com/course/octobre-rose-2026. .
Place de la mairie 56 rue de l’Eglise Saint-Michel Saint-Michel-de-Montjoie 50670 Manche Normandie +33 6 87 08 72 55 caroledehais@hotmail.com
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English : Trail et marche solidaire « Granit rose » dans le cadre d’Octobre Rose
L’événement Trail et marche solidaire « Granit rose » dans le cadre d’Octobre Rose Saint-Michel-de-Montjoie a été mis à jour le 2026-09-11 par OT MSM Normandie – BIT Genêts