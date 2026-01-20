Trail et Marche TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse
Trail et Marche TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse dimanche 15 février 2026.
Trail et Marche
TRIE-SUR-BAISE Place de la Mairie Trie-sur-Baïse Hautes-Pyrénées
Début : 2026-02-15 08:30:00
fin : 2026-02-15
2026-02-15
Inscription à partir de 8h30 place de la Mairie de Trie ou sur HelloAsso ou à l’Office de Tourisme tarif 8€.
Départ 9h.
Buvette et ravitaillement.
TRIE-SUR-BAISE Place de la Mairie Trie-sur-Baïse 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 81 66 71 25
English :
Registration from 8:30 am at the Place de la Mairie in Trie or on HelloAsso or at the Tourist Office, price 8?
Departure 9am.
Refreshments and food.
