Trail et Marche TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse

Trail et Marche

TRIE-SUR-BAISE Place de la Mairie Trie-sur-Baïse Hautes-Pyrénées

Inscription à partir de 8h30 place de la Mairie de Trie ou sur HelloAsso ou à l’Office de Tourisme tarif 8€.

Départ 9h.

Buvette et ravitaillement.

TRIE-SUR-BAISE Place de la Mairie Trie-sur-Baïse 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 81 66 71 25

English :

Registration from 8:30 am at the Place de la Mairie in Trie or on HelloAsso or at the Tourist Office, price 8?

Departure 9am.

Refreshments and food.

