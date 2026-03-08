Trail et rando des coteaux

Place de la République Voutezac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

3 parcours Trail vous sont proposés avec plusieurs ravitaillements sur les différents circuits 13 km, 25 km et 47 km.

Les inscriptions en ligne à cette épreuve seront clôturées au plus tard le 01/05/2026 à 12h00.

Si vous préférez la randonnée, 3 circuits de 8 km, 14 km, 22 km.

Ravitaillements sur les parcours, soupe, grillades et frites à l’arrivée. Buvette.

Lieu de départ: Place de la République

A partir de 7h Accueil, café, inscriptions, retrait des dossards

7h30 à 8h45 Départs libres de la randonnée pédestre

8h: départ trail 47 km 10h: départ trail 25 km 11h: départ trail 13 km. .

Place de la République Voutezac 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 31 22 19 cdfvoutezac@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Trail et rando des coteaux

L’événement Trail et rando des coteaux Voutezac a été mis à jour le 2026-03-04 par Corrèze Tourisme