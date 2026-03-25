TRAIL ET RANDO

VL TRAIL Villeneuve-Lécussan Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 08:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Prêt(et) à relever le défi ?

Trail de Villeneuve-Lécussan organisé par le comité des fêtes

Au cœur des coteaux du Comminges, viens vivre une aventure sportive entre nature sauvage et panoramas sur les Pyrénées.

Montées stimulantes, sentiers variés et ambiance conviviale t’attendent au départ de Villeneuve-Lécussan.

Un défi accessible, un cadre exceptionnel, une expérience inoubliable.

Restauration sur place . Petanque et concert. 5 .

VL TRAIL Villeneuve-Lécussan 31580 Haute-Garonne Occitanie danfloustime@gmail.com

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English :

Ready to take up the challenge?

L’événement TRAIL ET RANDO Villeneuve-Lécussan a été mis à jour le 2026-03-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE