Trail et trinque à la Station de ski de Laguiole- Le Bouyssou station de ski de Laguiole Laguiole

Trail et trinque à la Station de ski de Laguiole- Le Bouyssou station de ski de Laguiole Laguiole vendredi 18 juillet 2025.

Trail et trinque à la Station de ski de Laguiole- Le Bouyssou

station de ski de Laguiole Le Bouyssou Laguiole Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-18

fin : 2025-07-18

Date(s) :

2025-07-18

Rendez vous au pied des pistes !

Sans réservation, gratuit. .

station de ski de Laguiole Le Bouyssou Laguiole 12210 Aveyron Occitanie +33 6 95 54 96 23 assopromotionstationlaguiole@gmail.com

English :

See you at the foot of the slopes!

German :

Treffen Sie sich am Fuße der Pisten!

Italiano :

Ci vediamo ai piedi delle piste!

Espanol :

¡Nos vemos a pie de pista!

L’événement Trail et trinque à la Station de ski de Laguiole- Le Bouyssou Laguiole a été mis à jour le 2025-07-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)