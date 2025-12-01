Trail givré des coteaux de la Seugne Sainte-Colombe

Trail givré des coteaux de la Seugne

Salle des associations Sainte-Colombe Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR

10 € pour le trail, 8€ pour la marche

Date : 2025-12-20

Début : 2025-12-20 18:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

TRAIL NOCTURNE de 10km, organisé par l’association Anima’sports Sainte Colombe, composé de 95% de chemins et de sentiers, dans les décors des côteaux calcaires de la Seugne et de la campagne boisée et vallonnée de notre région.

Salle des associations Sainte-Colombe 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 66 45 90

English :

10km NOCTURNE TRAIL, organized by the Anima’sports Sainte Colombe association, 95% of which is on paths and tracks, set against the backdrop of the limestone hillsides of the Seugne and the wooded, rolling countryside of our region.

German :

NOCTURNE TRAIL von 10km, organisiert vom Verein Anima’sports Sainte Colombe, der zu 95% aus Wegen und Pfaden besteht, in der Kulisse der Kalksteinküsten der Seugne und der bewaldeten und hügeligen Landschaft unserer Region.

Italiano :

Percorso NOCTURNE di 10 km, organizzato dall’associazione Anima’sports Sainte Colombe, con il 95% del percorso su sentieri e piste, sullo sfondo delle colline calcaree della Seugne e della campagna boscosa e ondulata della nostra regione.

Espanol :

Recorrido de 10 km por la NOCTURNE, organizado por la asociación Anima’sports Sainte Colombe, con un 95% del recorrido por caminos y senderos, con el telón de fondo de las laderas calcáreas de la Seugne y el paisaje boscoso y ondulado de nuestra región.

