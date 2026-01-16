Trail Grand Velay 5ème édition Salle communale de Polignac Polignac

Trail Grand Velay 5ème édition

L’équipe du Trail Grand Velay 2026 vous propose le dimanche 1er mars prochain trois parcours chargés d’histoire, avec la forteresse de Polignac, le château de Saint Vidal et la traversée majestueuse du bois des seigneurs.

Salle communale de Polignac Le bourg Polignac 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 88 57 31 tgvtrail@gmail.com

On Sunday March 1, the Trail Grand Velay 2026 team will be offering three routes steeped in history, including the Polignac fortress, the Château de Saint Vidal and the majestic crossing of the Bois des Seigneurs.

