Trail hivernal la Traque au Darou

Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Début : Samedi Samedi 2026-01-10 13:30:00

fin : 2026-01-10

2026-01-10

Deux formats, en individuel ou en équipe

Deux formats sont proposés La P’tite Traque sur une boucle de 3 km (100 D+) et La Grande Traque sur une boucle de 6 km (300 D+). Les distances globales sont présentées sur quatre tours, soit respectivement 12 km (400 D+) et 24 km (1 200 D+), avec des classements individuels et par équipe. Les tarifs sont de 14 € pour La P’tite Traque, 19 € pour La Grande Traque.

Épreuves à chaque tour et poursuite finale

Le principe repose sur un chrono lancé à 13 h 30 et des épreuves à l’issue de chaque tour. En cas d’échec, les coureurs passent par la montée du Château avant de repartir. Jusqu’à 17 h, l’objectif est de réaliser au maximum trois tours. À 17 h, les 10 à 25 premiers (selon le nombre d’inscrits) s’élancent, puis tous les autres partent à leur poursuite.

Les inscriptions se font sur traildarou.fr. Renseignements complémentaires par téléphone, au 06-38-03-22-10, ou par courriel via lapoursuiteaudarou@gmail.com.

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 6 38 03 22 10 lapoursuiteaudarou@gmail.com

English :

Two formats: individual or team

Two formats are available: La P?tite Traque on a 3 km loop (100 D+) and La Grande Traque on a 6 km loop (300 D+). The overall distances are presented over four laps, 12 km (400 D+) and 24 km (1,200 D+) respectively, with individual and team rankings. Prices are 14? for La P?tite Traque, 19? for La Grande Traque.

Each round and final pursuit

The principle is based on a stopwatch launched at 1:30 p.m., with tests at the end of each lap. If unsuccessful, the runners take the climb up to the Château before setting off again. Until 5 p.m., the aim is to complete a maximum of three laps. At 5 p.m., the first 10 to 25 runners (depending on the number of registrations) set off, followed by the rest of the field.

To register, visit traildarou.fr. For further information, call 06-38-03-22-10 or e-mail lapoursuiteaudarou@gmail.com.

