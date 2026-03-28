Trail immersif au coeur des Hautes Vosges Plaine-Cleurie Le Syndicat

Trail immersif au coeur des Hautes Vosges

Plaine-Cleurie 31 route de Bémont Le Syndicat Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-03 15:00:00

fin : 2026-06-04 18:00:00

Date(s) :

2026-04-03

Trail immersif entre paysages, nature et patrimoine ! 9 kms et 400 m de dénivelé. Au programme 6 arrêts “contemplatifs” commentés tout au long du parcours Points de vue exceptionnels sur la vallée et les montagnes Découverte de lieux chargés d’histoire Passage à la ferme avec rencontre et échanges authentiques Dégustation de produits du terroir pour une pause gourmande. Tarifs libre; places limitées, pensez à réserver !Tout public

0 .

Plaine-Cleurie 31 route de Bémont Le Syndicat 88120 Vosges Grand Est +33 6 18 46 01 31

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An immersive trail through landscapes, nature and heritage! 9 kms and 400 m ascent. On the program: 6 ?contemplative? stops with commentary along the way Exceptional views of the valley and mountains Discovery of places steeped in history Stop-off at a farm for authentic encounters and exchanges Tasting of local produce for a gourmet break. Free admission; places are limited, so book early!

L’événement Trail immersif au coeur des Hautes Vosges Le Syndicat a été mis à jour le 2026-03-28 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES