Trail in Chartres en lumières 2026 Chartres

Samedi 2026-04-11 19:45:00
Événement incontournable du printemps chartrain, le Trail in Chartres en lumières revient chaque année, lors de la première nuit de Chartres en lumières !
Le parcours de 10km serpente dans les rues du centre et de la basse-ville et relie les plus belles illuminations de Chartres en lumières. De quoi ravir les milliers de participants et leurs supporters. Le Trail est organisé par C’Chartres Métropole Triathlon. 16 .
A not-to-be-missed event in the springtime of Chartres, the Trail in Chartres en lumières returns every year on the first night of Chartres en lumières!
