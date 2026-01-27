Trail in Chartres en lumières 2026

28 Rue Danièle Casanova Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 16 – 16 – EUR

16

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-11 19:45:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Événement incontournable du printemps chartrain, le Trail in Chartres en lumières revient chaque année, lors de la première nuit de Chartres en lumières !

Le parcours de 10km serpente dans les rues du centre et de la basse-ville et relie les plus belles illuminations de Chartres en lumières. De quoi ravir les milliers de participants et leurs supporters. Le Trail est organisé par C’Chartres Métropole Triathlon. 16 .

28 Rue Danièle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire organisations.cmtri@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A not-to-be-missed event in the springtime of Chartres, the Trail in Chartres en lumières returns every year on the first night of Chartres en lumières!

L’événement Trail in Chartres en lumières 2026 Chartres a été mis à jour le 2026-01-27 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES