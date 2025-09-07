Trail Jimmy Matte Site de la bergerie Aureilhan
Prêts à relever le défi ?
Toute l’équipe de l’ASA vous attend pour l’édition 2025 du Trail de Jimmy Matte !
Deux parcours 8 kms pour se challenger… ou 18 kms pour se dépasser !
Enfilez vos baskets et profitez des dernières semaines pour affûter votre entraînement.
On compte sur vous pour être au départ ! .
Site de la bergerie Chemin du Tennis Aureilhan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine asa40200@gmail.com
