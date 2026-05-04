Cauneille

Trail la Cauneillaise

Salle des fêtes Cauneille Landes

Tarif : 14 – 14 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 08:30:00

fin : 2026-06-28 13:30:00

Date(s) :

2026-06-28

Plusieurs formats proposés pour cette première édition de ce trail qui se veut festif.

Découverte des bois Cauneillais avec 3 courses au choix deux trails de 14km et 7,5 km ou une marche sportive de 7 km. Douche et restauration prévus à l’arrivée des courses.

Plusieurs formats proposés pour cette première édition de ce trail qui se veut festif.

Découverte des bois Cauneillais avec 3 courses au choix deux trails de 14km et 7,5 km ou une marche sportive de 7 km. Le tout sur des terrains accidentés pour trouver son plaisir. Douche et restauration prévus à l’arrivée des courses. Retrait des dossards sur place à 8h30. Départ 10h00, de nombreuses récompenses à l’arrivée ! .

Salle des fêtes Cauneille 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 54 32 85 74 jakes40300@sfr.fr

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English : Trail la Cauneillaise

Several formats are on offer for the first edition of this festive trail.

Discover the Cauneillais woods with a choice of 3 races: two trails of 14km and 7.5km, or a 7km sportive walk. Showers and refreshments available at the finish line.

L’événement Trail la Cauneillaise Cauneille a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Pays d’Orthe et Arrigans