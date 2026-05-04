Trail la Cauneillaise Cauneille
Trail la Cauneillaise Cauneille dimanche 28 juin 2026.
Cauneille
Trail la Cauneillaise
Salle des fêtes Cauneille Landes
Tarif : 14 – 14 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 08:30:00
fin : 2026-06-28 13:30:00
Date(s) :
2026-06-28
Plusieurs formats proposés pour cette première édition de ce trail qui se veut festif.
Découverte des bois Cauneillais avec 3 courses au choix deux trails de 14km et 7,5 km ou une marche sportive de 7 km. Douche et restauration prévus à l’arrivée des courses.
Plusieurs formats proposés pour cette première édition de ce trail qui se veut festif.
Découverte des bois Cauneillais avec 3 courses au choix deux trails de 14km et 7,5 km ou une marche sportive de 7 km. Le tout sur des terrains accidentés pour trouver son plaisir. Douche et restauration prévus à l’arrivée des courses. Retrait des dossards sur place à 8h30. Départ 10h00, de nombreuses récompenses à l’arrivée ! .
Salle des fêtes Cauneille 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 54 32 85 74 jakes40300@sfr.fr
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English : Trail la Cauneillaise
Several formats are on offer for the first edition of this festive trail.
Discover the Cauneillais woods with a choice of 3 races: two trails of 14km and 7.5km, or a 7km sportive walk. Showers and refreshments available at the finish line.
L’événement Trail la Cauneillaise Cauneille a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Pays d’Orthe et Arrigans