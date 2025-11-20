Trail La Coublandine Coublanc

Trail La Coublandine

Le Bourg Coublanc Saône-et-Loire

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Pour le 10e anniversaire de son trail, le Running Club De Coublanc (71170) reconduit les circuits proposés, et appréciés l’année dernière, entre Côte Roannaise et Beaujolais 6,5 km avec 250 mètres de D+, 14 km avec 530 mètres D+ et 25 km avec 950 mètres de D+.

Et comme depuis quelques années, le canitrail sera organisé sur le parcours de 14 km (uniquement en pré-inscription), grâce à l’appui du club Loire Nord Canisports. Spectacle garanti !

Une soupe chaude sera offerte à chaque participant. Et bien sûr, la buvette sera ouverte avant, pendant et après la remise des prix à la halle des sports.

Et cette année, quelques surprises viendront rappeler que La Coublandine fête son dixième anniversaire ! .

Le Bourg Coublanc 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

