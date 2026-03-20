Trail La Douzillacoise randonnées

Place de l’église Douzillac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Trail 10 km (départ 10h, 5 €) et 20 km (départ 9h, 5 €)

VTT 20 km (départ 10h, 8 €) et 40 km (départ 9h, 8 €)

Marche 6 km et 10 km (départ 9h30, 3 €)

Ravitaillement sur le parcours

Buvette et restauration rapide sur place

RDV Place de l’église

Comité des fêtes 06 49 28 71 32

Trail 10 km (départ 10h, 5 €) et 20 km (départ 9h, 5 €)

VTT 20 km (départ 10h, 8 €) et 40 km (départ 9h, 8 €)

Marche 6 km et 10 km (départ 9h30, 3 €)

Ravitaillement sur le parcours

Buvette et restauration rapide sur place

RDV Place de l’église

Comité des fêtes 06 49 28 71 32

Inscriptions en ligne urlr.me/ynzfF2 .

Place de l’église Douzillac 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 28 71 32

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English : Trail La Douzillacoise randonnées

Trail 10 km (start 10 am, 5 ?) and 20 km (start 9 am, 5 ?)

Mountain biking: 20 km (start 10 am, 8 ?) and 40 km (start 9 am, 8 ?)

Walking: 6 km and 10 km (start at 9:30 am, 3 ?)

Refreshments along the route

Refreshments and fast food on site

RDV Place de l’église

Comité des fêtes 06 49 28 71 32

L’événement Trail La Douzillacoise randonnées Douzillac a été mis à jour le 2026-03-17 par Vallée de l’Isle en Périgord