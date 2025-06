Trail: La Haut de Gantoise – Gan 28 juin 2025 07:00

Pyrénées-Atlantiques

Trail: La Haut de Gantoise

6ème édition du trail La Haut de Gantoise le samedi 28 juin 2025. Pour cette édition, 4 parcours de kilomètres et dénivelés différents à travers bois, vignes et chemins pédestres.

Remise des prix après la course

Douche sur place

Buvette et restauration sur place

Trail 17 km et 640D+

Trail 13 km et 490D+

Marche chronométrée 10 km et 400D+

Marche non chronométrée 6 km et 200D+ .

Gan 64290 Pyrénées-Atlantiques

