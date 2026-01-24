TRAIL LA MALÈNE EXPRESS Pont de La Malène La Malène
TRAIL LA MALÈNE EXPRESS Pont de La Malène La Malène dimanche 22 mars 2026.
TRAIL LA MALÈNE EXPRESS
Pont de La Malène D43 La Malène Lozère
Tarif : 12 – 12 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 10:00:00
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-22
Première édition du Trail La Malène Express !
Laissez vous tenter par ce tout nouveau trail, rendez-vous le dimanche 22 mars à 10h.
Boucle de 10,5km et 540m D+ au départ du pont de La Malène, en passant par le Roc des Hourtous, Rieisses avant de redescendre sur le village. VIENS AVEC TA PLUS BELLE TENUE RÉTRO !
Inscriptions sur place ou par mail cle.barret@gmail.com
Tarif 12€
Première édition du Trail La Malène Express !
Laissez vous tenter par ce tout nouveau trail, rendez-vous le dimanche 22 mars à 10h.
Boucle de 10,5km et 540m D+ au départ du pont de La Malène, en passant par le Roc des Hourtous, Rieisses avant de redescendre sur le village. ⚡️Juste un cadre de fou, du dénivelé et du caractère !
VIENS AVEC TA PLUS BELLE TENUE RÉTRO !
Couleurs rétro, shorts courts, bandeaux, moustaches acceptées
Inscriptions sur place ou par mail cle.barret@gmail.com
Tarif 12€ .
Pont de La Malène D43 La Malène 48210 Lozère Occitanie cle.barret@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
First edition of the La Malène Express Trail!
Let yourself be tempted by this brand-new trail on Sunday March 22 at 10am.
A 10.5km loop with 540m D+ starting from the La Malène bridge, via the Roc des Hourtous, Rieisses and then back down to the village. COME IN YOUR BEST RETRO OUTFIT!
Registration on site or by e-mail: cle.barret@gmail.com
Price: 12?
L’événement TRAIL LA MALÈNE EXPRESS La Malène a été mis à jour le 2026-01-29 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn