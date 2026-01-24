TRAIL LA MALÈNE EXPRESS Pont de La Malène La Malène

TRAIL LA MALÈNE EXPRESS

Pont de La Malène D43 La Malène Lozère

Tarif : 12 – 12 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 10:00:00

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Première édition du Trail La Malène Express !

Laissez vous tenter par ce tout nouveau trail, rendez-vous le dimanche 22 mars à 10h.

Boucle de 10,5km et 540m D+ au départ du pont de La Malène, en passant par le Roc des Hourtous, Rieisses avant de redescendre sur le village. VIENS AVEC TA PLUS BELLE TENUE RÉTRO !

Inscriptions sur place ou par mail cle.barret@gmail.com

Tarif 12€

Pont de La Malène D43 La Malène 48210 Lozère Occitanie cle.barret@gmail.com

English :

First edition of the La Malène Express Trail!

Let yourself be tempted by this brand-new trail on Sunday March 22 at 10am.

A 10.5km loop with 540m D+ starting from the La Malène bridge, via the Roc des Hourtous, Rieisses and then back down to the village. COME IN YOUR BEST RETRO OUTFIT!

Registration on site or by e-mail: cle.barret@gmail.com

Price: 12?

