Trail la Navaillaise

Navailles-Angos Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

2026-04-26

Rendez-vous au complexe sportif. Les 3 circuits passent exclusivement dans le village de Navailles-Angos. Les 3/4 des circuits se font à travers bois et champs en évitant un maximum les routes pour faire en sorte de vous faire découvrir le village. Douche, restauration et buvette sur place. 9h course de 19,5 km D+560. 9h10 marche de 11,5 km D+310. 9h20 marche de 6,5 km D+230. 9h30 course de 11,5 km D+310. 9h40 course de 6,5 km D+230. 11h30 course enfants. .

Navailles-Angos 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 42 20 51 cpe.navailles@gmail.com

English : Trail la Navaillaise

