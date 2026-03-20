Trail La Perbaisienne

Bourg Trentels Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Départ 9h 15km D+350

Départ 9h30 8km D+150

Départ 9h45 Randonnée 8km

Buvette et restauration sur place.

Départ 9h 15km D+350

Départ 9h30 8km D+150

Départ 9h45 Randonnée 8km

Buvette et restauration sur place. .

Bourg Trentels 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

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English : Trail La Perbaisienne

Start 9am: 15km D+350

Start 9:30am: 8km D+150

Start 9:45am: 8km hike

Refreshments and catering on site.

L’événement Trail La Perbaisienne Trentels a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Villeneuve Vallée du Lot