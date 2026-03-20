Trail La Perbaisienne Trentels
Trail La Perbaisienne Trentels dimanche 29 mars 2026.
Trail La Perbaisienne
Bourg Trentels Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Départ 9h 15km D+350
Départ 9h30 8km D+150
Départ 9h45 Randonnée 8km
Buvette et restauration sur place.
Départ 9h 15km D+350
Départ 9h30 8km D+150
Départ 9h45 Randonnée 8km
Buvette et restauration sur place. .
Bourg Trentels 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
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English : Trail La Perbaisienne
Start 9am: 15km D+350
Start 9:30am: 8km D+150
Start 9:45am: 8km hike
Refreshments and catering on site.
L’événement Trail La Perbaisienne Trentels a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Villeneuve Vallée du Lot