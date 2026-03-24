Trail La Ramousienne Salle pour tous Ramous
Trail La Ramousienne Salle pour tous Ramous dimanche 29 mars 2026.
Trail La Ramousienne
Salle pour tous 64 impasse des Écoles Ramous Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Inscriptions.
9h30 Départ de la marche de 5km.
10h Départ des courses de 5km et 10km. .
Salle pour tous 64 impasse des Écoles Ramous 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine comitefetesderamous@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Trail La Ramousienne
L’événement Trail La Ramousienne Ramous a été mis à jour le 2026-03-21 par OT Coeur de Béarn