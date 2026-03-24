Trail La Ramousienne Salle pour tous Ramous

Trail La Ramousienne

Salle pour tous 64 impasse des Écoles Ramous Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Inscriptions.

9h30 Départ de la marche de 5km.

10h Départ des courses de 5km et 10km. .

Salle pour tous 64 impasse des Écoles Ramous 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine comitefetesderamous@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Trail La Ramousienne

L’événement Trail La Ramousienne Ramous a été mis à jour le 2026-03-21 par OT Coeur de Béarn