TRAIL LA RONDE DU PONT DE L’AYRETTE Bassurels

Place du village Bassurels Lozère
Tarif : – – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
2ème course du challenge des vallées cévenoles La ronde du Pont de l’Ayrette à Bassurels. Parcours de 13 km, 630 m de D+. Ravitaillement sur le parcours. 20% de route, 80% de chemins. Inscriptions sur place de 8h à 8h45. Départ à 9h.
Participer au Challenge des Vallées Cévenoles, c’est l’occasion de découvrir les Cévennes Lozériennes au détour de 7 parcours de courses à pied. Partez à la découverte de notre magnifique territoire riche de ses paysages, de son authenticité et de ses ressources.
Place du village Bassurels 48400 Lozère Occitanie +33 6 45 82 63 81 patrimoine.bassurels@gmail.com
English :
2nd race in the challenge des vallées cévenoles: La ronde du Pont de l’Ayrette in Bassurels. 13 km course, 630 m D+. Refreshments along the route. 20% road, 80% paths. On-site registration from 8am to 8:45am. Start at 9am.
