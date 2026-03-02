TRAIL LA RONDE DU PONT DE L’AYRETTE Bassurels

TRAIL LA RONDE DU PONT DE L’AYRETTE

Place du village Bassurels Lozère

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

2026-06-14

2ème course du challenge des vallées cévenoles La ronde du Pont de l’Ayrette à Bassurels. Parcours de 13 km, 630 m de D+. Ravitaillement sur le parcours. 20% de route, 80% de chemins. Inscriptions sur place de 8h à 8h45. Départ à 9h.

Participer au Challenge des Vallées Cévenoles, c’est l’occasion de découvrir les Cévennes Lozériennes au détour de 7 parcours de courses à pied. Partez à la découverte de notre magnifique territoire riche de ses paysages, de son authenticité et de ses ressources.

Place du village Bassurels 48400 Lozère Occitanie +33 6 45 82 63 81 patrimoine.bassurels@gmail.com

2nd race in the challenge des vallées cévenoles: La ronde du Pont de l’Ayrette in Bassurels. 13 km course, 630 m D+. Refreshments along the route. 20% road, 80% paths. On-site registration from 8am to 8:45am. Start at 9am.

