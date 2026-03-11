Trail La Saint Savinoise Larrivière-Saint-Savin
Trail La Saint Savinoise Larrivière-Saint-Savin vendredi 1 mai 2026.
Trail La Saint Savinoise
Larrivière-Saint-Savin Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
1ère édition de la Saint-Savinoise ! Le comité des fêtes est heureux de vous annoncer la première édition de la Saint-Savinoise
* une course pédestre de 10 km
* une marche de 6 km accessible à tous
Restauration sur place pour se retrouver dans une ambiance conviviale après l’effort ! Alors, qui relève le challenge ? .
Larrivière-Saint-Savin 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine
English : Trail La Saint Savinoise
