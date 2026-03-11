Trail La Saint Savinoise

Larrivière-Saint-Savin Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

1ère édition de la Saint-Savinoise ! Le comité des fêtes est heureux de vous annoncer la première édition de la Saint-Savinoise

* une course pédestre de 10 km

* une marche de 6 km accessible à tous

Restauration sur place pour se retrouver dans une ambiance conviviale après l’effort ! Alors, qui relève le challenge ? .

Larrivière-Saint-Savin 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Trail La Saint Savinoise

